Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub Bamberg veranstaltet am Sonntag, 1. September, eine Tour ins autofreie Wiesenttal. Die sportliche Tour führt über Tiefenellern nach Neudorf ins Leidingshofer Tal und über Oberfellendorf nach Behringersmühle. Von dort fahren die Radler autofrei auf der B 470 entlang der Wiesent. Nach der Mittagseinkehr geht die Fahrt weiter über Ebermannstadt nach Forchheim. Dort besteht die Möglichkeit, mit der Bahn zurückzufahren. Die fleißigen Radler fahren am Europa-Kanal entlang nach Bamberg. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Gabelmann in Bamberg, Grüner Markt 2, Ansprechpartner ist Horst Rolla, Telefon 0951/68957. red