Entlang der Pechgrabener Steinfuhr

Im Namen des Geopark Bayern-Böhmen bietet Geoparkrangerin Isabelle Stickling am Sonntag, 18. August, eine Führung unter dem Thema "Eine Zeitreise vom Erdmittelalter ins 21. Jahrhundert" an. In Pechgraben bei Neudrossenfeld zeigt die Referentin bei der erdgeschichtlichen Rundwanderung durch die historischen und aktiven Sand- und Sandsteinabbaugebiete die vielen Gesichter dieser Materialien auf.

Beginn ist 15 Uhr

Treffpunkt ist um 15 Uhr am Parkplatz am Dorfweiher in der Ortsmitte von Pechgraben. Dauer rund drei Stunden. Weitere Informationen bei der Geschäftsstelle des Geoparks unter 09602/ 9398166 auf geopark-bayern.de. red