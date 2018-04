Entlang der Gemarkung

Die Feldgeschworenen aus Hausen veranstalten gemäß ihrer Feldgeschworenenordnung am Freitag, 13. April, einen Grenzgang entlang der Gemarkungsgrenze Bad Kissingen/Hausen. Ein Teilstück dieser Grenze haben die Feldgeschworenen am Samstag, 7. April, absolviert. Es war

das Teilstück vom Sinnberg bis zur Villa Emmy in der Salinenstraße. Für den 13. April haben sie sich das Teilstück von der Villa Emmy bis zum Sportheim Hausen vorgenommen. Zu diesem Grenzgang ist auch eine Schulklasse der Sinnberggrundschule eingeladen.

Beginn ist um 9 Uhr an der Villa Emmy. Auf dem Wege werden die Teilnehmer neben Infos über die Feldgeschworenen und ihre Aufgaben auch Interessantes über die Bad Kissinger Motorbootfahrt, das Bismarckdenkmal, den Runden Brunnen, den Gradierbau und den Sulzbergbrunnen erfahren. Zum Ende des Grenzganges wird die Jagdgenossenschaft Bad Kissingen/Hausen/Kleinbrach/Winkels im Sportheim Hausen eine Brotzeit spendieren. sek