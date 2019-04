"Entgleisung" schließt sich "Hawks" an

Die "Hawks" des ESC Haßfurt und die im letzten Jahr gegründete Eishockeymannschaft der "Entgleisung", ein Zusammenschluss von ehemaligen 1b- und Hobbyspielern aus der Region, haben eine Zusammenarbeit beschlossen. Tom Lohs, Matthias Hofmann und Stefan Meisel nahmen als Vertreter für die "Entgleisung", die in der letzten Saison in der nordbayerischen Hobbyliga aktiv war, an den Gesprächen mit Vorstandsmitgliedern des Landesligisten teil. "Organisatorisch ist es einfacher, unter dem Dach des ESC alle notwendigen Dinge erledigen zu können", sagte Hofmann.

"Für uns ist es der logische und richtige Schritt, die Entgleisung als neue 1b-Mannschaft zu integrieren", ergänzte ESC-Vorstandssprecher Andreas Kurz. Es werde die Möglichkeit geschaffen, Spielern, die den Sprung in die erste Mannschaft nicht oder noch nicht schaffen oder beispielsweise eine Spielzeit pausieren müssen, eine Plattform zu geben, um weiter im Training zu stehen und Eishockey spielen zu können. "Somit gehen uns diese wichtigen Spieler nicht gänzlich verloren. Des Weiteren sind sie auch an den Verein angebunden und bleiben damit auch bei Änderungen schnell greifbar", fügte Kurz hinzu. Wichtig sei auch, "die bereits etablierte eigene Außendarstellung der Entgleisung zu erhalten", bekräftigen Lohs und Kurz.

Gute Außendarstellung

"Die Entgleisung hat eine richtig gute Darstellung in den sozialen Netzwerken", lobte derweil Holger Endres, Vorstand Sponsoring und Marketing des ESC. Er bezeichnete "die sich von der Masse absetzende Spielberichtserstattung" als "super". Sie passe "wunderbar in das Konzept einer 1b- oder Hobbymannschaft. Warum sollen wir das ändern?" Auch der Name "Entgleisung" werde weitergeführt, obwohl die Mannschaft mit ihren rund 40 Aktiven gänzlich im ESC Haßfurt aufgeht. rn