Entgegenkommenden Pkw übersehen

Eine 80-Jährige stieß am Mittwochmorgen beim Linksabbiegen mit ihrem Pkw mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Verletzt wurde niemand, aber Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 7000 Euro entstand an beiden Fahrzeugen. Die Unfallverursacherin aus Marloffstein gab an, dass sie das andere Auto beim Abbiegen übersehen habe. pol