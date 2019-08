"Entführte" war betrunkene Ehefrau

Dass er eben am Bahnhof in Bad Neustadt einen Mann dabei beobachtet hatte, wie dieser eine weibliche Person, gegen deren Willen, in seinen Pkw schob und anschließend in Richtung Mellrichstadt davonfuhr, berichtete ein Zeuge am Montagabend telefonisch der Polizei Bad Neustadt. Da sich der Mitteiler das Kennzeichen des VW gemerkt hatte, konnte der Halter ermittelt werden, meldete die Polizei. Sofort begab sich eine Streife aus Mellrichstadt zum Anwesen des Fahrzeughalters. Vor Ort wurde der Mann angetroffen und mit dem Sachverhalt konfrontiert. Aufgrund seiner glaubhaften Aussage stellte sich heraus, dass es sich bei der Frau um die Ehefrau des Mannes gehandelt hatte. Die 46-Jährige hatte übermäßig dem Alkohol zugesprochen und war nach Arbeitsende nicht zuhause erschienen. Ihr Ehemann fand sie dann am Bahnhof und "verfrachtete" sie in seinen Pkw, um sie mit nach Hause zunehmen. Die Beamten fanden im Anwesen die betroffene Dame, sichtlich betrunken, vor. pol