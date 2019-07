Die CSU Memmelsdorf und die Mittelstandsunion Bamberg-Land laden zum Sommerfest mit Entenrennen am heutigen Samstag, 20. Juli, in den Pfarrhof in Memmelsdorf ein. Das Entenrennen beginnt um 16 Uhr am Gründleinsbach. Zu gewinnen gibt es viele Preise (Gutscheine für Bambados, Cinestar usw.). Das Sommerfest mit Kinderschminken beginnt im Anschluss an den Gottesdienst in der Pfarrkirche gegen 17 Uhr. Zur Unterhaltung spielt das Duo "Franken Mix" aus Weichendorf. red