Enten lösen kapitalen Unfall aus

Mehrere freilaufende Enten sind offensichtlich mitursächlich für einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 18 Uhr im Bereich Marktrodach ereignete und bei dem ein Gesamtschaden von rund 20 000 Euro entstand. Ein Fahrschulfahrzeug befuhr die B 173 mit mäßiger Geschwindigkeit in Richtung Norden. Ein nachfolgendes Lkw-Gespann setzte zum Überholvorgang an, musste das Manöver jedoch abbrechen und wollte wieder hinter dem Fahrschulfahrzeug einscheren.

Die Fahrschülerin bremste plötzlich stark ab, da mehrere Enten auf die Fahrbahn liefen. Das Bremsmanöver erkannte der nachfolgende Lkw-Fahrer offensichtlich zu spät und fuhr fast ungebremst auf das Fahrschulauto auf. Durch den Aufprall wurde der Fahrschullehrer leicht verletzt. pol