Entdeckungsreisen für Kinder

In den Ferien bietet die Bayerische Schlösserverwaltung ein abwechslungsreiches Programm in der Eremitage, in Schloss Fantaisie und im Neuen Schloss Bayreuth an. Für zahlreiche Führungen und Mitmachaktionen gibt es noch Plätze. Am Sonntag, 11. August, lernen Sieben- bis Elfjährige bei der Führung "Sprudeln, spritzen, plätschern" die Wasserspiele in der Eremitage kennen (Anmeldung unter 0921/7596937). Im Schlosspark Fantaisie gehen die Kinder am Sonntag, 18. August, auf Entdeckungstour (Anmeldung unter Telefon 0921/73140011). Exklusiv für Kinder findet am Donnerstag, 5. September, von 9 bis 12 Uhr im Neuen Schloss Bayreuth die Ferienaktion "So tickte Markgräfin Wilhelmine" statt (nur noch wenige Plätze, Anmeldung beim Stadtjugendamt unter 0921/251400 oder vom 9. bis 11. August online unter www.bayreuth.feripro.de). Kurz vor Ferienende am Samstag, 7. September, erfahren die Teilnehmer bei der Führung "Von Perücken, Reifröcken und Kniehosen" mehr über die Mode am Hofe des 18. Jahrhunderts und dürfen in einem Workshop selbst Modelle entwerfen, für Kinder von 7 bis 12 Jahren, Anmeldung unter 0921/7596921. red