Entdecken statt online surfen

Michael Busch Online einkaufen, es geht so einfach und ist für den Kunden bequem. Vom heimischen Sofa aus, kann der Interessierte vom Fernseher bis zur Urlaubsreise, vom Kleidungsstück bis hin zu Geschenken alles kaufen. Per Pay Pal oder Kreditkarte ist es sogar möglich Lebensmittel zu bestellen, um das Haus gar nicht mehr verlassen zu müssen. Ein Um- und Zustand, der dem Einzelhandel nicht gefällt.

"Der E-Commerce wird nicht alle Standorte ausradieren, aber an vielen Stellen kommt es zu einem Teufelskreis", sagt Sirko Siemssen, Handelsexperte der Beratungsfirma Oliver Wyman in einem Interview der Welt. Der Experte beschreibt den Teufelskreis, der sich damit aufbaut. Erst gehen einige Händler weg, dann geht es mit dem Standort bergab, und am Schluss sei er tot. In Herzogenaurach wollen die Händler das aber nicht hinnehmen. Gute Ideen sollen dem Kunden zeigen, dass es sich lohnt, das heimische Wohnzimmer zu verlassen, um ein "echtes Einkaufserlebnis" zu genießen.

Spannende Routen

Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr geht das Stadtmarketing mit dem Angebot "Einkaufsspaziergänge rund ums Jahr 2019" in die zweite Runde. Zusammen mit den Gastführern der Stadt hat man die positiven Rückmeldungen der Einzelhändler, der Bürger aber auch der engagierten Gastführer Ottilie Sachs und Monika Beck aufgenommen, um diese Spaziergänge fortzusetzen.

Das funktioniere aber nur, weil die Einzelhändler sich bereiterklärt haben, diese Rundgänge zu unterstützen. In einer Pressemitteilung der Stadt heißt es: "Sie präsentierten sich als hervorragende Gastgeber, die die Herzogenauracher und Besucher mit viel Gastfreundschaft, Herzblut und Fachkompetenz empfingen. Nur durch das Engagement der Gastgeber aus Einzelhandel und Gastronomie kann die Stadt Herzogenaurach dieses Angebot realisieren und kostenlos anbieten."

Die Einkaufsspaziergänge sind geführte Themen-Rundgänge zu Geschäften und Dienstleistungen in der Innenstadt. Auf den Spaziergängen besuchen die Teilnehmer nicht nur die kleidsamen, informativen, künstlerischen und unterhaltsamen Seiten Herzogenaurachs, sondern genießen auch Gespräche und kulinarische Miniaturen bei den Einzelhändlern. Es darf gestöbert werden, es soll gefragt werden. Es gibt Spannendes aus dem Nähkästchen und zur Situation der Läden zu hören.

Die Routen sind spannend, und es wird nicht einfach sein, sich für eine zu entscheiden. Auf der Route 1, die am Freitag, 15. März, von 17.30 bis 19.30 Uhr stattfindet, ist der Frauentag Anfang März Hintergrund einer besonderen Tour. Zusammen mit Ottilie Sachs geht es auf Fashionpfaden zu Modegeschäften, um von Casual bis Cocktailkleid, Beratung von Kopf bis Fuß zu erleben. Den Abschluss gibt es im Fotostudio, um dieses Ereignis zu porträtieren.

Auf der Route 2 am 24. Mai geht es zu gleicher Zeit auf die Spuren der Reiseerlebnisse. Informierende und inspirierende Leseangebote der Reiseliteratur stehen im Mittelpunkt des ersten Haltes. Ein Vortrag zu Radreisen soll Lust auf diese Urlaubserlebnisse machen. Abschluss auch hier: Erinnerungsfotos von Profis.

Die vorletzte Route startet am Freitag, 8. November. Während der Martinikirchweih ein besonderes Erlebnis, denn es ist eine sportlich-genussorientierte Runde im Angebot. Fachsimpeln, verkosten, in Augenschein nehmen: Monika Beck führt die Teilnehmer zu exquisiten Angeboten rund um feines Rauchwerk, gediegene Whiskeys und sportliche Bikes.

Bitte anmelden

Den letzten Rundgang gibt es am 6. Dezember. Selbe Uhrzeit und wie alle anderen Routen auch, startend am Nürnberger-Tor-Platz. Auf kurzen Wegen zur Geschenkidee lautet die Idee dieser Führung. Gästeführerin Monika Beck stellt Mode im Herzen der Altstadt vor. Männer, Frauen, Kleinkinder - alle Begehrlichkeiten sollen berücksichtigt werden.

Die Teilnahme bei den Führungen ist kostenlos, eine Anmeldung jedoch erforderlich unter stadtmarketing@herzogenaurach.de oder unter 09132 /901-127.