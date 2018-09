"Entbürokratisierung" ist das Thema

Wie der Landtagsabgeordnete Steffen Vogel (CSU) mitteilt, findet am Donnerstag, 13. September, ab19.45 Uhr in der Weinscheune A&E Rippstein in der Sandgasse 26 in Sand eine Veranstaltung unter dem Motto "Entbürokratisierung " statt. Dabei haben alle "Bürokratie-Betroffenen" die Möglichkeit, konkrete Ansätze zur Entbürokratisierung vorzubringen, aber auch darzulegen, mit welchen Schwierigkeiten man jeweils zu kämpfen hatte oder hat. Gesprächspartner sind die Abgeordneten Walter Nussel und Steffen Vogel sowie Landrat Wilhelm Schneider. Um Anmeldung im Abgeordnetenbüro unter der Rufnummer 09521/1536 oder per E-Mail an buero@steffen-vogel.com wird gebeten. red