Entbehrungsreiche Zeiten erlebt

Im Kreise ihrer großen Familie konnte Vera Kriwuschkin ihren 85. Geburtstag feiern. Die aus der Gegend um Saratow an der Wolga stammende Jubilarin freute sich, angesichts eines Lebens mit vielen Entbehrungen und bitteren Zeiten diesen Ehrentag begehen zu können. Namens der Marktgemeinde gratulierte ihr Bürgermeister Bernd Rebhan.

Mit ihrer Familie wurde sie bei Kriegsbeginn 1941 im Alter von sieben Jahren aus der angestammten Heimat an der Wolga nach Kasachstan vertrieben. Früh musste sie schon im Haushalt mithelfen, später war sie in der Landwirtschaft tätig.

"Es gab wenig zu essen, meiner kleiner Bruder starb als Kind", berichtet sie von den schwierigen Verhältnissen in der damaligen Sowjetunion. Drei Töchter und zwei Söhne sind aus der Ehe mit ihrem bereits verstorbenen Ehemann hervorgegangen. Leidvoll war der Unfalltod ihres Sohnes vor einigen Jahren für sie. Seit rund zwei Jahrzehnten wohnt sie nun mit ihrer ganzen Familie in der Marktgemeinde. Stolz ist sie, dass ihre Kinder mit ihren Familien in der Nähe wohnen. Zwölf Enkel und 20 Urenkel zählen zur großen Familie, über die sich die Jubilarin freut. red