Coburg 14.06.2019

posaunenchöre

Ensembles suchen neue Bläser

Der Dekanatsbezirk will ein neues Projekt ausprobieren, um neue Nachwuchsbläser zu finden und auszubilden. So findet am Mittwoch, 17. Juli, um 19 Uhr im Saal von St. Lukas ein Schnupperabend für junge...