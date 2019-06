Ensemble GIS in Sophienhöhle

Das Ensemble GIS nimmt am Freitag, 28. Juni, um 20 Uhr in der Sophienhöhle die Konzertgäste mit auf eine gesungene Reise durch verschiedene spirituelle Welttraditionen und menschliche Seelenwelten - empfindsam, bewegend und kraftvoll. Drei Frauen, drei Stimmen, drei Gitarren. GIS - Georgina Demmer, Iria Schärer und Susanne Goebel- sind seit Jahren als Sängerinnen und Liedermacherinnen unterwegs und spielen das Konzert "Gift of Song - Lieder fürs Leben". Karten (19 Euro) online oder unter Telefon 09202/9700440. red