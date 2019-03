Enkeltrickbetrüger erbeuten hohe Bargeldsummen

Erneut waren sogenannte Enkeltrickbetrüger in Bamberg aktiv. Während in vielen Fällen die Angerufenen den Betrugsversuch erkannten, übergaben zwei Rentner am Mittwochnachmittag hohe Bargeldbeträge. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Ein 82-Jähriger erhielt einen Anruf, in dem seine vermeintliche Enkelin einen größeren Geldbetrag für einen Wohnungskauf benötigte. Der Mann übergab gegen 14.30 Uhr im Distelweg das Geld an einen angekündigten Abholer.

Auch ein 87-Jähriger übergab gegen 16 Uhr in der Balthasar-Neumann-Straße in gutem Glauben am Mittwochnachmittag einen hohen Geldbetrag an einen Mann. Zuvor hatte er von seiner vermeintlichen Cousine einen Anruf erhalten. Auch hier ging es um einen Wohnungskauf. Der Mann fuhr zur Bank und ließ sich dort das Geld auszahlen.

Nachdem er den Betrag übergeben hatte, erhielt er kurz darauf erneut einen Anruf, in dem die Cousine noch mehr Geld forderte. Erneut begab sich der Senior zu seiner Bank. Diesmal hinterfragten die Angestellten allerdings den Grund und ein größerer Schaden konnte verhindert werden.

Täterbeschreibung

In beiden Fällen könnte es sich um denselben Abholer gehandelt haben. Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 40 Jahre alt, 170 bis 175 Zentimeter groß, schlanke Statur, kurze schwarze Haare, trug dunkle Oberbekleidung.

Die Kriminalpolizei Bamberg fragt: Wer hat am Mittwochnachmittag im Bereich des Distelwegs oder der Balthasar-Neumann-Straße die Geldübergabe beobachtet? Wer kann ergänzende Hinweise zu dem Abholer machen? Wer hat eventuell als Taxifahrer die oben beschriebene Person dorthin gefahren? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0951/9129-491 entgegen. red