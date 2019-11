Enkeltrick oder Haustürbetrug - "das passiert mir nicht", diese Aussage hat vermutlich jeder schon einmal getroffen, oder auch aus dem eigenen Verwandtenkreis gehört. Die organisierte Kriminalität hat mittlerweile jedoch viel mehr auf Lager, als diese bekannten Tricks, und das weiß Reiner Peterson von der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle Bayreuth am besten. Längst haben Betrüger erkannt, dass neue Strategien her müssen, und diese übertreffen häufig nicht nur die Fantasie der Beamten.

Wie man sich und seine Familie schützen kann, erfahren Interessierte im Rahmen einer Vortragsveranstaltung, zu der die Frauen Union Kulmbach alle Interessierten einlädt. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 12. November, um 15.30 Uhr in der "Kommunbräu", Grünwehr 17, in Kulmbach statt. Der Eintritt ist frei. Da die Plätze begrenzt sind, wird um Anmeldung unter 0170/7676613 oder per E-Mail an thiele_FU-OV-KU@t-online.de gebeten. red