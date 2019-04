Engstelle verschwindet endlich

Der Markt Marktgraitz führt dringende Arbeiten zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse durch und beseitigt eine Engstelle in Marktgraitz.

Bereits im Jahr 2018 ist ein Gebäude abgebrochen worden; daher kann der Markt entlang der Kreisstraße LIF 26 nun durchgängig eine sichere Gehwegverbindung auf weiteren rund 40 Metern schaffen.

Die veranschlagten Gesamtkosten betragen rund 180 000 Euro, von denen rund 170 000 Euro zuwendungsfähig sind. Der bewilligte Zuwendungsbetrag in Höhe von 125 000 Euro bedeutet einen Fördersatz von 73,5 Prozent aus dem Bayerischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz und berücksichtigt unter anderem die Bedeutung des Vorhabens und die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Die Mittel stammen aus dem bayerischen Staatshaushalt und werden vom Bayerischen Landtag zur Verfügung gestellt.

Kein Gehweg möglich

Die Kreisstraße LIF 26 war durch das einspringende Gebäude in der Hauptstraße schmaler als in den angrenzenden Streckenabschnitten, so dass auch keine durchgängige Verbindung über einen Gehweg möglich war. Nun kann die Kreisstraße ordnungsgemäß und verkehrsgerecht auf 5,50 Meter ausgebaut werden. Den Fußgängern wird zusätzlich ein durchgängiger, sicherer Gehweg mit mindestens 1,30 Metern Breite zur Verfügung gestellt.

Die Bauarbeiten haben im März begonnen und werden voraussichtlich Ende Mai abgeschlossen sein. red