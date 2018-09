Engstelle unterschätzt

Ein 32-Jähriger fuhr am Dienstag gegen 19.30 Uhr mit einem Lkw auf der Hauptstraße in Richtung Haßfurt. An einer Engstelle kam ihm ein Audi A6 entgegen - im Begegnungsverkehr touchierten sich die Fahrzeuge. Der Schaden am Pkw wird auf 2000 Euro, der am Lkw auf circa 200 Euro geschätzt.