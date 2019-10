Die Stadt Bamberg bedauert, dass die Infothek im Rathaus am ZOB in dieser Woche nur von 8 bis 16 Uhr geöffnet ist. Mehrere Krankheitsfälle sorgen derzeit im neuen Bürgerrathaus für einen massiven Personalengpass, heißt es in der Mitteilung. Soweit möglich wurden einzelne Schichten durch andere Mitarbeiter ersetzt. Dennoch seien frühere Schließzeiten nicht zu verhindern. Die Stadt Bamberg bittet um Verständnis. red