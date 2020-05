Engpässe bei Saatgut

Wegen der hohen Nachfrage nach der Förderung von Blühflächen im "Kulap" (Kulturlandschaftsprogramm) gibt es immer noch Lieferschwierigkeiten für das Saatgut. Darauf macht das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Schweinfurt aufmerksam, das für die Landkreise Haßberge und Schweinfurt zuständig ist und eine Außenstelle in Hofheim betreibt. Zuletzt wurden mehr als 350 Neuantragsteller für die beiden Landkreise gezählt.

Trotz der Zulassung weiterer Saatgutmischungen für die Kulap-Blühflächen konnten noch nicht alle Betriebe mit Saatgut versorgt werden. Deshalb ist dieses Jahr die Selbstbegrünung dieser Flächen möglich, soweit eine Bescheinigung des Händlers vorliegt, dass tatsächlich kein Saatgut mehr vorhanden ist. Bei Kontrollen muss diese Bescheinigung beim Landwirt vorliegen. Das Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten hat nochmals klargestellt, dass ohne Ansaat mit der vorgeschriebenen Mischung ausschließlich die Selbstbegrünung in diesem Jahr ohne weitere Genehmigung akzeptiert werden kann.

Begrünung nur im Ausnahmefall

Eine gezielte Begrünung darf nur im Ausnahmefall vom Amt genehmigt werden. Dazu muss dem Amt die geplante Mischung gemeldet werden, die aus sechs Blühpflanzen bestehen muss. Standardkulturen des Acker- und Futterbaus sollten nicht enthalten sein. Die Abteilung für Pflanzenbau prüft diese Mischung und stimmt gegebenenfalls zu. Die Mischung muss aber in jedem Fall im nächsten Jahr durch die offizielle Blühpflanzenmischung für das Kulap ersetzt werden. Eine zusätzliche Förderung für die weitere Ansaat ist nicht möglich. Deshalb gilt die Empfehlung, die Flächen 2020 in Selbstbegrünung liegen zu lassen und im nächsten Jahr die vorgeschriebene Mischung zu verwenden. Im Übrigen gelten für die Blühflächen, egal ob Selbstbegrünung oder Ansaat, in diesem Jahr auch ein Betretungs- und Bearbeitungsverbot bis zum 31. Dezember oder bis zur Neuansaat im Jahr 2021.

Mehr telefonische Anfragen

Am Freitag, 15. Mai, endet die Frist für den Mehrfachantrag. Trotz der coronabedingten Einschränkungen ist die bisherige Antragstellung zufriedenstellend verlaufen, wie das Amt mitteilte. Die Landwirte nutzten verstärkt die telefonische Rücksprache, die dieses Jahr mit der Möglichkeit der Fernunterstützung ergänzt wurde. Nach Freigabe durch den Landwirt kann sich der Sachbearbeiter auf den Monitor des Landwirts schalten und ihn so bei besonders kniffligen Fragestellungen im Online-Programm anleiten.

Die telefonische Absprache zur Antragstellung soll weiterhin genutzt werden, um das Infektionsrisiko für Landwirte und die Sachbearbeiter im Amt so gering wie möglich zu halten. Persönliche Vorsprachen gehen nur nach vorheriger Abstimmung mit dem Sachbearbeiter in besonders schwierigen Fällen. Nach dem 15. Mai gestellte Anträge sind laut Behörde "verfristet" und die Auszahlung wird pro Arbeitstag um ein Prozent gekürzt. red