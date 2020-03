English Folk Club setzt Abende aus

"Wir bei EFC sind auch besorgt über die Verbreitung des Coronavirus und haben beschlossen, im März kein Treffen unserer Künstler und Freunde zu organisieren", heißt es in einer Pressemitteilung, die die Verantwortlichen des English Folk Club herausgegeben haben. Das heißt, am 21. März wird es nicht, wie eigentlich geplant, einen English Folk Club Abend geben. "Wir wissen auch noch nicht, wie sich die Situation im April entwickeln wird, also müssen wir abwarten", schreiben die Organisatoren weiter. "Aber eine so lange Zeit ohne Musik ist auch nicht gut, also haben wir uns überlegt, ob wir trotzdem etwas Musikalisches machen können - digital versteht sich. " Eine Idee sei es, ein Musikprojekt einzurichten, so sich weitere Interessierte finden. red