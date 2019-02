"English-Conversation" startet neu

Der Kurs der Volkshochschule Kreis Kronach "English-Conversation" mit Claudia Fehn startet in diesem Semester neu. Teilnehmer mit Vorkenntnissen können Erlerntes umsetzen. Der Kurs motiviert zum lebhaften Gebrauch der englischen Sprache, hilft, vorhandene sprachliche Kenntnisse zu vertiefen und zu erweitern, und bereitet auf unterschiedliche Kommunikationsanlässe vor. Beginn des Kurses ist am Mittwoch, 20. Februar, 18 Uhr, in der Berufsschule, Lehrsaal A017, Siechenangerstraße 13. Eine Anmeldung ist über die Volkshochschule Kronach, Kulmbacher Straße 1, Telefonnummer 09261/60600 oder www.vhs-kronach.de möglich. red