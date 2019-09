Englischer Humor beim Förderkreis

Am Montag, 14. Oktober, erklärt Kabarettist John Rogers im Theatrium Steinau das Unerklärliche. Alte Volksmärchen, Kricket-Regeln und der unverwüstliche englische Humor müssen herhalten, um den Deutschen das schlaue Konzept, das hinter dem Brexit lauert, näherzubringen. An dem Abend will der Förderkreis Europäische Städtepartnerschaften Bad Brückenau teilnehmen. Interessenten können sich bis Mittwoch, 2. Oktober, bei Maja Kirchner, maja-kirchner@web.de anmelden. Los geht um 18.45 Uhr am Brückenauer in Bad Brückenau. Er werden entweder Fahrgemeinschaften gebildet, oder es fährt ein Bus. bpr