"Englische BOL-Woche"

Das Nachholspiel zwischen der HG Hut/Ahorn und der SG Bad Rodach/Großwalbur in der Handball-Bezirksoberliga der Männer findet am morgigen Donnerstag um 20 Uhr in der Halle der Begegnungsstätte des Sports in Ahorn statt. Nachdem beide Teams recht verheißungsvoll in die neue Spielzeit gestartet waren, sind sie inzwischen in der Realität der diesjährigen Bezirksoberliga angekommen.

Die Gäste liegen trotz ordentlicher Leistungen mit nur 2:6 Punkten auf Platz 8 der Tabelle. Die HG nimmt nach zwei deutlichen Niederlagen mit 4:4 Punkten den Rang 6 ein. Dieses mit Spannung erwartete Derby wird zeigen, in welche Richtung sich beide Teams im weiteren Saisonverlauf orientieren müssen. wau