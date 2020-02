Englisch für Vorschul- und Schulkinder

Die Volkshochschule (VHS) Coburg Stadt und Land bietet in diesem Semester auch Englischkurse für Vorschul- und Schulkinder verschiedener Altersstufen an. Auftakt ist am Freitag, 6. März, um 13.30 Uhr, ein Kurs für Vor- und Grundschulkinder zwischen vier und sechs Jahren. In dem Kurs können sich die Kinder spielerisch auf den Sprachunterricht in der Schule vorbereiten. Er umfasst 15 Nachmittage und beginnt jeweils um 13.30 Uhr. Ein weiterer Kurs startet ebenfalls am 6. März, und soll Kindern der sechsten bis achten Klasse als Ergänzung zum Schulunterricht in Grundgrammatik und Wortschatz der englischen Sprache dienen. Er umfasst 15 Nachmittage und findet jeweils um 15 Uhr statt. Beide Kurse finden im VHS-Raum der Schule in Untersiemau, Pestalozzistraße 3, statt. Anmeldung ist unter der Rufnummer 09561/8825-0 oder unter www.vhs-coburg.de möglich. red