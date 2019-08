Englisch für über 50-Jährige

Das Kolping-Bildungswerk bietet für Menschen 50 plus ab 10. September einen Englischkurs für Fortgeschrittene an (gutes A1 Niveau). Inhalte und Themen sind unter anderem Englisch im Alltag, in der Werbung oder im Urlaub. Die Teilnehmer erlernen einen alltagstauglichen Grundwortschatz sowie die Grundregeln der Grammatik. Das Seminar findet immer dienstags von 9 bis 11.30 Uhr in der Kolping-Akademie am Wilhelmsplatz 3 in Bamberg statt. Nähere Infos und Anmeldungen unter der Rufnummer 0951/519470. red