Die Volkshochschule bietet den Kurs "Englisch 3.0 - B1" an. Die Leitung hat Stefanie Deckelmann. Der Kurs ist geeignet für Quereinsteiger mit gefestigten Vorkenntnissen. Er beginnt am Montag, 23. September, um 19 Uhr im VHS-Raum im Klöppelmuseum. Anmeldungen zu diesem Kurs sind unter der Telefonnummer 09261/60600 oder per Internet unter der Adresse www.vhs-kronach.de möglich. red