Englisch auch für Quereinsteiger

Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet mit Stefanie Deckelmann den Kurs "Englisch 3.0 - B1" an. Als Lehrwerk dient "Great B1" ab Lektion 1. Der Kurs ist auch für Quereinsteiger mit gefestigten Vorkenntnissen geeignet. Beginn ist am Montag, 18. Februar, umfasst zehn Abende und findet jeweils von 19 bis 20.30 Uhr im VHS-Raum im Klöppelmuseum, Klöppelschule 4 (Seiteneingang), statt. Eine Anmeldung hierzu ist über die VHS Kronach, Telefon 09261/6060-0 oder per Internet www.vhs-kronach.de möglich. red