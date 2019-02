Engländer Archie Clapp ist auf "Spaßrutenlauf" im Jungen Theater

Der Kabarettist Archie Clapp tritt mit seinem programm "Spaßrutenlauf" am Samstag, 16. Februar, 20 Uhr, im Jungen Theater Forchheim, Kasernstraße 9, auf.

Archie Clapp verdankt seinem Geburtsland England den trockenen Humor und seinen Artisteneltern die Liebe zur Bühne. Schon als Fünfjähriger machte er seine ersten Gehversuche in der Welt des Theaters. Nach lehrreichen Jahren in der Schule des Lebens und auf der staatlichen Artistenschule in Berlin erobert Archie Clapp nun mit seinem aktuellen Comedy-Programm "Spaßrutenlauf" die Bühnen.

Safari durch das Leben

Clapp wirft einen selbstironischen Blick zurück auf seine ersten Schritte im knallharten Showbusiness und nimmt sein Publikum mit auf eine Safari in das Leben eines unbekannten Neuköllner Komikers. Denn Clapp war bereits leidenschaftlicher Hochzeitszauberer, Kleinkünstler und "Spaßsklave" im Seniorenheim. Er selbst sagt: "Diese Erfahrungen sind nur mit Humor zu ertragen."

Eintrittspreise: 18 Euro, ermäßigt 15 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf in Forchheim im FT-Servicepoint/Tabakladen Hocke, Hauptstraße 30, Telefon 09191/60106, sowie im Internet unter tickets.infranken.de. red