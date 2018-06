Engelhardt und Fick für ihr Sportengagement "vergoldet"

Einzige Bezirksvorsitzende



Zwei große Persönlichkeiten des BLSV-Sportkreises Kronach wurden von Landrat Klaus Löffler mit der Ehrennadel des Landkreises Kronach in Gold ausgezeichnet.BLSV-Kreisvorsitzender Mario Schmid gratulierte im Namen des BLSV-Kreisverbands Kronach, dem 140 Vereine mit rund 27 000 Mitgliedern angeschlossen sind. Schmid bezeichnete die beiden Funktionäre als Koryphäen des Sports im Landkreis Kronach, deren ehrenamtliches Wirken weit über den Landkreis Kronach hinaus geschätzt und anerkannt wird. Dies wurde auch in der Laudatio von Landrat Klaus Löffler mehr als deutlich hervorgehoben. Karl Fick steht für eine große Ära nicht nur mit großartigem Engagement im Sport, sondern auch als Kommunalpolitiker und kompetenter Streiter für soziale und wirtschaftliche Belange. Der "Grandseigneur des Sports im Landkreis Kronach" erwarb sich herausragende Verdienste als BLSV-Kreisvorsitzender von 1991 bis 2017 und war vorher zwölf Jahre Stellvertreter des Kreisvorsitzenden.Besonders der Breitensport und die Nachwuchsförderung lagen ihm in dieser Zeitspanne von fast vier Jahrzehnten in Führungsposition am Herzen. Weitere leitende Funktionen übte er beim Turngau Coburg- Frankenwald sowie beim TSV Schmölz und bei der Turnerschaft Kronach aus.Die BLSV-Bezirksvorsitzende Oberfranken, Monika Engelhardt, hat in den vergangenen 30 Jahren der Sportbewegung gedient und sich über die Region hinaus Verdienste erworben. Von der Übungsleiterin in Lahm-Hesselbach und in Haig hat sie sich zur Aus- und Fortbildungsreferentin hochgearbeitet und als Kreisfrauenvertreterin fungiert. Ihr Engagement im Verbandsfrauenbeirat auf Bayernebene fand Anerkennung und Wertschätzung, so dass sie als erste und bisher einzige Frau in Bayern 2013 zur BLSV- Bezirksvorsitzenden gewählt wurde. In dieser Position sind ihr 1400 Vereine mit über 370 000 Mitgliedern anvertraut.Engelhardt hat sich darüber hinaus auch verdient gemacht bei der Organisation und Durchführung großer Sportfeste (zum Teil für Kinder).