Engelgarten wird mit Geld aus Brüssel aufgewertet

Drei Projekte einstimmig beschlossen und rund 120 000 Euro europäische Leader-Mittel für den Aischgrund locker gemacht - so lautet das wichtigste Ergebnis der jüngsten Vorstandssitzung der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Aischgrund. Ein Teil der Summe fließt in die Stadt Höchstadt, genauer in den Engelgarten, heißt es in einer Pressemitteilung der LAG.

Die Grün- und Freizeitanlage zwischen Aisch und Altstadt soll durch eine Kneippanlage und einen Wasserspielbereich aufgewertet werden, ergänzt um ein Kräuterbeet mit Pflanzen der Kneipp'schen Gesundheitslehre. Ein Barfußpfad, Ruhebänke und Tafeln über Kneippanwendungen komplettieren die rund 77 000 Euro teure Maßnahme, die nun mit 60 Prozent bezuschusst wird. Die verbleibenden Kosten teilen sich die Kommune sowie zwei in der Stadt ansässige Stiftungen.

Gut 100 000 Euro investiert die Gemeinde Dachsbach in ihren Ortsteil Arnshöchstädt, um den Dorfplatz dort neu zu gestalten. Wie LAG-Managerin Anne Billenstein ausführte, ist die Arnshöchstädter Ortsmitte derzeit wenig attraktiv. Im Rahmen eines Leader-Projekts sollen ein ausrangiertes Viehwaagen-Häuschen und ein daran angehängter, ebenfalls nicht gut genutzter Busunterstand abgebrochen werden. Durch einen Rückbau der überbreiten Straße nach Rohensaas wird mehr Fläche gewonnen. Diese wird zum Teil gepflastert, zum Teil begrünt und mit mehreren Bäumen bestückt. Zudem entsteht ein Unterstellpavillon mit Sitzgelegenheiten.

Millionengrenze bald erreicht

Mit Gallmersgarten kommt eine dritte Kommune im Quellbereich der Aisch in den Genuss der Leader-Förderung. Im Ortsteil Bergsthofen steht seit fast hundert Jahren ein ungewöhnlicher Glockenturm, der noch per Hand geläutet wird. Nun sollen das Läutwerk auf Automatik umgestellt und die anderen Bauteile des Turms ebenfalls modernisiert werden. Der Platz erhält eine Sitzgarnitur und eine Infotafel.

Mit den drei jüngsten Projektbeschlüssen steigt die Zahl der Leader-Projekte im Aischgrund auf 43. Davon sind 32 entweder bereits abgeschlossen oder in Umsetzung. Sieben weitere sollten zeitnah bewilligt werden, erklärte Anne Billenstein, was die bislang bewilligte Fördersumme auf 980 000 Euro steigen lässt. red