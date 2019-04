Engel waren Thema beim Kinderbibeltag

Zu einem Kinderbibeltag, der vor kurzem in Lonnerstadt stattgefunden hat, waren 20 Kinder gekommen. Thema war die Befreiung des Petrus aus dem Gefängnis, wie sie in Apostelgeschichte 12 überliefert ist. Nach dem Anspiel in der Kirche gingen die Kinder mit ihren Helferinnen in die Gruppen zur weiteren Vertiefung der Geschichte. Die Erfahrungen von Ängsten bei Kindern und was ihnen Mut macht, wurde spielerisch und kreativ erarbeitet. Dass wir auf Gottes Boten, also auf Engel, hoffen dürfen und auch für Menschen beten sollen, die sich in Notsituationen befinden bzw. selber ein Engel für Menschen sein können, die unsere Hilfe brauchen, war die zentrale Botschaft dieses Tages.

Engel aus Ton oder Teig

Die Gruppe der älteren Kinder spielte die biblischen Szenen mit Standbildern nach, aus denen eine Powerpoint-Präsentation für den Familiengottesdienst am folgenden Sonntag entstand. Engel aus Tontöpfchen wurden gebastelt und solche aus Plätzchenteig gebacken. Spiele und Lieder umrahmten den kurzweiligen Tag. red