Engel-Chor bei Kerzenschein

Im umfangreichen Weihnachtsprogramm der Pfarrei Marienweiher ragte die Kinder-Christmette in der St. Bartholomäus-Kirche in Marktleugast heraus. Kinder, Eltern und Großeltern verfolgten die Weihnachtsgeschichte, die Pater Adrian mit den Kommunionkindern einstudiert hatte.

Große Augen gab es bei den Kleinsten, als der große Engel-Chor den Altarraum betrat. Nach dem Gloria berichteten die Engel was sich in Bethlehem in der Heiligen Nacht zugetragen hat. Maria und Josef legten das Jesuskind in die Krippe. Die Hirten trugen ihre Fürbitten vor, und die drei Könige huldigten dem Kind.

Beim Abschlusslied "Stille Nacht, heilige Nacht" verdunkelte sich die Kirche, und im Kerzenschein kam bei allen Besuchern die richtige Weihnachtsstimmung auf. red