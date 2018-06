Engel bleibt beim TSV

Coach Nikola Jocic geht



fd



Auch in der kommenden Spielzeit trägt Aufbauspieler Alex Engel das Trikot des Basketball-Regionalligisten TSV Tröster Breitengüßbach . Der 24-jährige Spielmacher, der mit der Güßbacher NBBL im Jahr 2012 deutscher Meister wurde, kehrte vor zwei Jahren aus Trier nach Breitengüßbach zurück und identifiziert sich seitdem voll und ganz mit dem Verein. Er ist nicht nur als Spieler auf dem Feld aktiv, sondern engagiert sich seit knapp einem Jahr auch als stellvertretender Abteilungsleiter. Engel betont: "Ich freue mich sehr auf ein weiteres Jahr beim TSV Tröster Breitengüßbach und hoffe, dass wir in der kommenden Saison noch besser abschneiden als in der abgelaufenen Spielzeit."Mit großem Bedauern hat der TSV Breitengüßbach zur Kenntnis genommen, dass Bayernliga- und U18-Cheftrainer sowie Regionalliga-Assistent Nikola Jocic den Verein verlassen wird. Der Serbe, der die vergangenen zweieinhalb Jahre tolle Arbeit geleistet hat, wird nach Abgabe seiner Doktorarbeit nach Mittelfranken ziehen und dort für einen anderen Verein arbeiten.