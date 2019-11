Engagierter und jung gebliebener Jubilar

Bei bester Gesundheit feierte Werner Gareis am Freitag 80. Geburtstag. Der vielfach engagierte Hesselbacher hat sich um seinen Heimatort sehr verdient gemacht.

Werner Gareis und seine aus Friesen stammende, fünf Jahre jüngere Ehefrau Katharina lernten sich auf einem Tanz kennen. Aus der 1963 geschlossenen Ehe gingen die Kinder Annette (verheiratete Kestel) sowie Frank hervor. Mittlerweile komplettieren vier Enkel die Familie.

Der nunmehr 80-Jährige arbeitete 48 Jahre lang bei der Firma Stockhardt, später Woco, als Werkzeugmacher. Weiter zählen zu seinen Hobbies der schmucke Garten, die Ostbaumpflege beziehungsweise der Obstgehölzschnitt sowie das Fahrradfahren - in seiner Heimat, aber auch im Urlaub beispielsweise im Fränkischen Weinland rund um Volkach. Gerne unternehmen die Eheleute gemeinsame Reisen, bevorzugt nach Südtirol, Rom oder auf Ischia.

Der sehr heimat- und naturverbundene Jubilar liebt den Wald und die schöne Landschaft in seinem so idyllisch gelegenen Heimatort, für den er sich im hohen Maße verdient gemacht hat. Langjähriges Mitglied ist er beim örtlichen Sport- und Musikverein sowie bei der Feuerwehr Hesselbach, die ihn aufgrund seiner außerordentlichen Verdienste um die Wehr zum Ehrenkommandanten ernannt hat. Große Verantwortung trägt er auch in seiner Funktion als Feldgeschworener.

Vertreter der Vereine sowie zahlreiche Nachbarn, Freunde und Angehörige gratulierten dem rüstigen, wesentlich jünger wirkenden Jubilar ebenso wie Bürgermeisterin Susanne Grebner. Die Rathauschefin übermittelte die Glückwünsche der Gemeinde Wilhelmsthal und stellte dabei dessen großes ehrenamtliches Engagement heraus. Sie alle wünschten dem Jubilar noch viele glückliche Jahre bei weiterhin bester Gesundheit. hs