Engagierte Schwaneneltern

Es sei das erste Mal, dass auf dem Wüstenahorner Teich Schwäne gebrütet haben, weiß Rommy Rauer. Sie wohnt direkt gegenüber dem Teich und hat das Schwanenpaar, das im Schilf sein Nest gebaut hatte, von Anfang an beobachtet. Plötzlich, so erzählte es die medizinische Fachangestellte, seien sechs junge Schwäne da gewesen. Der Schwanerich ist ein mutiger Beschützer seiner Jungen. Wenn er sich in der Glasscheibe des Buswartehäuschens in der Karl-Türk-Straße spiegelt, setzt er zur Verteidigung gegen den vermeintlichen Konkurrenten an und schlägt mit seinen kräftigen Flügeln gegen die Scheibe. Foto: Desombre