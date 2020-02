Engagierte Sängerinnen

Beim 95. Geburtstag des Gesang- und Musikvereins (GMV) Mistelfeld wurden verdiente aktive Sänger durch den Fränkischen Sängerbund und den Deutschen Chorverband ausgezeichnet. Jens-Uwe Peter, der Kreisvorsitzende des Sängerkreises Coburg-Kronach-Lichtenfels, dankte den Jubilaren für die zum Teil über Jahrzehnte erbrachten Leistungen. "Ich hoffe, dass euch das Singen noch lange viel Spaß macht, ihr weiterhin die Geselligkeit pflegt und dass uns der Chor noch lange erhalten bleibt!"

60 und 50 Jahre aktiv

Geehrt wurde Annemie Hupfer für 60 Jahre aktives Singen in dem 1960 gegründeten gemischten Chor. 50 Jahre ist Waltraud Bittner dabei. Die beiden engagierten Sängerinnen, die immer noch regelmäßig die Singstunden besuchen, wurden mit Dankurkunden des Fränkischen Sängerbunds und des Deutschen Chorverbands geehrt. Für zehn Jahre aktives Singen wurden Ilse Müller und Tobias Kober, der bereits im Kinderchor "Mistelfelder Spatzen" gesungen hat, ausgezeichnet.

Die Feierstunde umrahmte ein Sextett der Leuchsentaler Blasmusik unter Leitung des Dirigenten Norbert Brand. Auch der Chor ließ es sich nicht nehmen, für die Geehrten zwei Liedbeiträge zu singen. "Ich hoffe, dass wir bald neue Sänger finden und so der Fortbestand des Chors gesichert werden kann", sagte Chorleiter Bernd Dauer mit Blick auf den hohen Altersdurchschnitt des Chors.

Bürgermeister Andreas Hügerich stellte fest, dass man um einiges ärmer wäre, wenn es im Ort weder Musik noch Gesang gäbe. Der Zweite Vorsitzende Martin Dirauf zeigte, wie sich der gemischte Chor in den letzten 50 Jahren gesellschaftlich und kulturell in das Vereinsleben in Mistelfeld eingebracht hat. Im Jahr 2025 steht das 100-jährige Gründungsjubiläum der Gesangabteilung an. Es werden daher dringend Sänger gesucht. dir