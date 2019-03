Engagement gewürdigt

Im Rahmen der Vorabendmesse verabschiedete die Pfarrei "St. Michael Albertshausen" drei ausgeschiedene Mitglieder der Kirchenverwaltung. Pfarrer Edwin Ziegler würdigte das Engagement im kirchlichen Ehrenamt und überreichte ihnen eine Urkunde des Bistums Würzburg.

Verabschiedet wurden dabei Georg Schießer und Günther Wolf, die seit 18 Jahren dem Gremium angehörten. Ebenso erfolgte die Verabschiedung des langjährigen Kirchenpflegers Werner Schießer, der seit 40 Jahren Mitglied der Kirchenverwaltung war und seit 18 Jahren das Amt des Kirchenpflegers ausübte. Gewürdigt wurde sein Einsatz für die Kirchenrenovierung. Aber auch alle anfallenden Aufgaben bewältigte er mit großem Sachverstand, viel Herzblut und Eigeninitiative. Als Zeichen des Dankes und der Anerkennung hat Bischof Franz Jung die Ehrennadel des Bistums verliehen.

Auch das kirchliche Leben in Albertshausen lag in all den Jahren in seinen Händen, mit Unterstützung von Günther Wolf waren beide für viele ein Ansprechpartner. Darüber hinaus ist Günther Wolf mit seiner Frau Erika seit über 25 Jahren Küster in Albertshausen. Dieses Amt werden sie auch weiterhin ausüben. Ein Dankeschön ging an die neu gewählten Kirchenverwaltungsmitglieder: Daniel Schlereth, Elmar Schaupp der das Amt als Stellvertretenden Kirchenvorstand übernimmt, Markus Zimmermann und Silvia Alexander, die neue Kirchenpflegerin. red