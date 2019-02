Engagement gewürdigt

Pfarrer Dr. Blaise Okpanachi überreichte Edwin Halbleib für 36 Jahre Tätigkeit in der St.-Bonifatius-Kirche Frankenbrunn eine Dankurkunde und eine Anstecknadel des Bischofs. Edwin Halbleib war in dieser Zeit in der Kirchenverwaltung, als Kirchenpfleger, Küster, Kommunionhelfer und Lektor tätig. So hat er sich über die Jahre für alle Belange der dörflichen Kirchengemeinschaft eingesetzt und war ein wahrer "Mann für alle Fälle", wenn es beispielsweise um kleine Reparaturen in der Kirche ging.

Unermüdlich im Einsatz

Pfarrer Dr. Blaise Okpanachi bedankte sich bei ihm im Rahmen des sonntäglichen Gottesdienstes für seinen ehrenamtlichen und unermüdlichen Einsatz für die Kirche.

Im Namen der Kirchenverwaltung und des Pfarrgemeinderates überreichte Irmgard Heinrich zusätzlich einen Präsentkorb, und bedankte sich ebenso für seinen langjährigen und treuen Kirchendienst. red