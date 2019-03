Am Sonntag, 17. März, findet um 14 Uhr eine Führung am Steigerwald-Zentrum zum Thema "Energiewende im Blickpunkt" statt. Die Energiewende ist ein aktuelles Thema, das alle betrifft. Wo stehen wir? Was kann jeder einzelne tun? Was bedeutet eigentlich "ökologischer Fußabdruck"? Wie laut ist eigentlich ein Windkraftwerk? Auf diese und viele Weitere Fragen wird bei einer Führung durch die aktuelle Ausstellung zum Thema am Steigerwald-Zentrum eingegangen. red