"Energiesparen im Verbund" - mit diesem Slogan startet die Energie-Agentur Nordbayern ein zweites Netzwerk für Kommunen. Zwölf Kommunen aus Oberfranken, unter ihnen die Marktgemeinde Marktleugast, haben sich dem Ziel verschrieben, miteinander die Energiewende vor Ort zu gestalten. In der "Frankenfarm" wurde dazu der Vertrag unterzeichnet. Die Teilnehmer möchten mithilfe der energietechnischen Betreuung durch die Energie-Agentur und durch regelmäßigen Austausch untereinander in vierteljährlichen Netzwerktreffen die praktischen Herausforderungen der Energiewende besser und effektiver meistern. Unter Anleitung der Energie-Agentur führen alle Teilnehmergemeinden ein Energiemanagement für ihre wichtigsten kommunalen Liegenschaften ein. Zusätzlich, und das ist der Clou am Netzwerk, soll überall vor Ort noch ein Energie-Experte ausgebildet werden, der in den Heizungsanlagen der Kommunen Schwachstellen erkennen kann. red