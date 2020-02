Energiequellen für Eltern

Die Erziehungs-und Familienberatungsstelle der Diakonie startet im neuen Jahr für Eltern ein monatlich stattfindendes Angebot zum Thema "Achtsamkeit und Selbstfürsorge - Energiequellen für den Erziehungsalltag". Los geht es am Mittwoch, 19. Februar. Ein Einstieg ist jederzeit möglich. Die Abende werden von Sozialpädagogin Anja Kastler in den Räumen der Erziehungs- und Familienberatungsstelle in der Bahnhofstraße 28 angeboten. Die Teilnahme ist laut Mitteilung der Beratungsstelle kostenlos. Interessierte melden sich bitte direkt in der Beratungsstelle unter Telefon 09561/2771733 an. red