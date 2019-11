Das Fachzentrum Diversifizierung und Strukturentwicklung am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Münchberg lädt am Dienstag, 3. Dezember, von 9.30 bis 16 Uhr zu einer Tagesveranstaltung zum Thema "Energiekonzepte der Zukunft" nach Bad Staffelstein ein. Der Veranstaltungsort ist in der Firma IBC Solar AG (Auwaldstraße 8) . Neben Vorträgen zum Thema Photovoltaik, Stromspeicher und Energieeffizienz, werden im praktischen Teil Montagesysteme, Modultechnologien, Stromspeichersysteme und Qualitätssicherungssysteme bei Photovoltaikmodulen vorgestellt. red