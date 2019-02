Bei der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Dienstag, 26. Februar, ab 18.30 Uhr im Rathaus beschäftigen sich die Räte mit Bauanträgen sowie dem Energiekonzept für den Kindergarten Trailsdorf. Ferner stehen die Vergaben für den Gesamtbedarf 2019 der Feuerwehren, die Umrüstung auf LED-Brennstellen in Hallerndorf und die Pflasterarbeiten bei der Sanierung der Friedhöfe Willersdorf und Hallerndorf an. red