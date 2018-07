Energieeffizienz- Netzwerk im Gespräch

Am Dienstag, 3. Juli, kommt der Marktgemeinderat zu einer Sitzung zusammen, zu der auch die Bevölkerung eingeladen ist. Beginn ist um 19.30 Uhr im Sitzungszimmer der Verwaltung. Unter anderem wird über die Personalplanung in der Kita "Elmar" für das Jahr 2018/2019 und über Gründung eines Energieeffizienz-Netzwerkes für Kommunen im Landkreis Forchheim unter Begleitung durch die TH Amberg-Weiden informiert. Des Weiteren berät das Gremium über die Freibad-Öffnungszeiten bei schlechtem Wetter und Inanspruchnahme des Förderprogramms für Glasfaseranschlüsse und WLAN für öffentliche Schulen sowie über die Möglichkeit einer überörtlichen Lösung des Vollzugs der einschlägigen Datenschutzrichtlinien im Markt Egloffstein durch Beitritt in den Zweckverband "Informationstechnologie Franken". red