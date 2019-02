Am 12. und 13. März haben Unternehmen aus Stadt und Landkreis Bamberg wieder die Möglichkeit, Orientierungsberatungen zum Thema Energie in Anspruch zu nehmen. Angeboten werden die kostenfreien Sprechtage von den Wirtschaftsförderungen von Stadt und Landkreis Bamberg. Als Experten stehen bei den Gesprächen Vertreter der Klima- und Energieagentur Bamberg, der HWK für Oberfranken sowie der IHK für Oberfranken Bayreuth zur Verfügung. Da es sich bei den Terminen um Einzelgespräche vor Ort im Unternehmen handelt, ist eine Anmeldung bis spätestens 8. März erforderlich. Die Beratungen am Dienstag, 12. März, richten sich speziell an IHK-zugehörige Betriebe, am Mittwoch, 13. März, speziell an Handwerksbetriebe.

Anmeldung und weitere Infos: Wirtschaftsförderung der Stadt Bamberg, Marion Wagner, Tel. 0951/87-1313, oder E-Mail: wifoe@stadt.bamberg.de. red