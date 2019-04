Energieeffizient bauen und sanieren

Beim Vortrag "Fördermöglichkeiten für energieeffizientes Bauen und Sanieren" am Donnerstag, 4. April, um 19.30 Uhr im Gasthaus "Lindenhof", Löffelholzweg 6 in Heroldsbach, gibt es Informationen über die vielfältigen Zuschuss- und Darlehensprogramme des Staates. Weitere Einzelheiten zu den Förderprogrammen und Hinweise zur Antragstellung gibt es im Rahmen des Vortrags, der vom Arbeitskreises Info-Offensive Klimaschutz des Landratsamtes in Kooperation mit der Volkshochschule des Landkreises Forchheim stattfindet. Der Eintritt ist frei. red