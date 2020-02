Energiecoaching in der Gemeinde Ramsthal beginnt

Die Bewerbung der Gemeinde Ramsthal zur Teilnahme an dem Sonderförderprogramm der bayerischen Staatsregierung mit dem Namen "Energiecoaching_Plus", das in Unterfranken von der Regierung von Unterfranken in Würzburg koordiniert wird, war erfolgreich. Die Gemeinde Ramsthal wurde als eine von zunächst nur acht Kommunen in ganz Unterfranken für das Energiecoaching-Projekt ausgewählt. Sie erhält nun im Lauf des Jahres 2020 intensive Unterstützung durch einen Energiecoach. Die Kosten für das Sonderförderprogramm werden zu 100 Prozent vom Freistaat Bayern übernommen. Als Energiecoach wurde das fränkische Planungsbüro EVF - Energievision Franken GmbH ausgewählt. EVF ist ein Fachbüro für Energie- und Klimaschutzthemen. Im Markt Oberelsbach in der Rhön hat EVF beispielsweise bereits vor Jahren als einer der Ersten nicht nur die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technologie begleitet, sondern diese - um Lichtverschmutzung zu vermeiden - auch an die strengen Vorgaben für einen "Sternenpark" angepasst.

Ein erstes Treffen des Energiecoaches mit der Gemeinde Ramsthal hat bereits stattgefunden. Im Lauf des Jahres werden viele Projekte in der Kommune untersucht und angegangen. Geplant sind unter anderem die Suche nach Einsparpotenzialen in den kommunalen Gebäuden, die Einführung eines systematischen Energiemanagements, Fördermittelberatung, sowie die Suche nach weiteren Potenzialen für Energieeffizienz und zur Nutzung regenerativer Energien.

Die Ergebnisse sollen gegen Ende des Jahres im Gemeinderat vorgestellt werden. red