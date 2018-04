Energiebewusstes Verhalten brachte 500 Euro ein

Im Rahmen des Leader-geförderten Projektes "Erlebnis Energie - Lernen mal anders" wurde der Grundschule Stockheim für das Schulhaus in Reitsch der erste Preis des Energiesparwettbewerbes verliehen. Der Energiesparwettbewerb, der in den Landkreisen Hof, Kronach und Wunsiedel stattfand, stand unter dem Motto "Energie sparen - Klima schützen - Welt bewegen". Ein Jahr lang wurde der Verbrauch des Wassers, Stroms und der Wärme in den teilnehmenden Schulen gemessen und mit dem Vorjahr verglichen. Der Sieger des Energiesparwettbewerbes stand schnell fest: Die Grundschule Stockheim lag mit einer Energieeinsparung von 50,9 Prozent im Vergleich zum Jahr 2016 ganz vorne.

Im Verlauf des Energiesparwettbewerbes nahm die Grundschule Stockheim auch am Projekt "Erlebnis Energie" teil, um gemeinsam mit Projektleiterin Anna Degelmann Fragen, wie zum Beispiel "Was ist Energie?", "Wie viel Energie verbrauchen wir zu Hause?" auf den Grund zu gehen.

Im Energiesparwettbewerb konnten sie dann neues Wissen umsetzen. Auf kreative Weise beschäftigten sich die Schüler unter der Anleitung von Astrid Kestel und Siegbert Jakob mit verschiedenen Möglichkeiten des Energiesparens. Energiewächter überprüfen Stecker und Lichtverschwender, passen auf, ob richtig gelüftet und die Heizung richtig reguliert wird und checken Stromfresser und Wasserhähne.

Die Preisverleihung wurde von der Klasse 3a GTK und Schülern der 4a durch verschiedene musikalische Elemente und einem Theaterstück über die Energieeinsparung an der Grundschule Reitsch umrahmt. Schulrätin Kerstin Zapf schwärmte vom Engagement der Schüler. Bürgermeister Rainer Detsch war beeindruckt von einer Einsparung von 5500 Euro durch ein energiebewusstes Verhalten der Schüler und durch den Austausch der alten Leuchtmittel. Die Energievision Frankenwald e.V. war vom Engagement und Einsatz der Reitscher Schüler begeistert und freute sich daher, den ersten Preis im Energiesparwettbewerb mit 500 Euro belohnen zu können. red