Die Energieberatungsstelle des Landkreises im Umweltbildungszentrum (Ubiz) teilt mit, dass nächste Woche die monatliche Sprechstunde am Donnerstag in den Außenstellen wegen des Feiertages Fronleichnam entfällt. Energieberatungstermine im Ubiz sind somit bis Mittwoch möglich. Anmeldung erforderlich unter Tel. 09529/ 9222-10 oder E-Mail an anmeldung@ubiz. de sowie auf www.ubiz.de. red